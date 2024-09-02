Пожар на мусорном полигоне тушат в Астане

В Астане пожарные пытаются ликвидировать горение ТБО и распространение огня на мусорном полигоне, передаёт BaigeNews.kz.

"При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - сообщили в МЧС РК.

В ведомстве замерили, что несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет.