Пожар на мусорном полигоне тушат в Астане
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
100Фото: МЧС РК
В Астане пожарные пытаются ликвидировать горение ТБО и распространение огня на мусорном полигоне, передаёт BaigeNews.kz.
"При проведении рекультивационных работ произошло возгорание мусора открытым пламенем, площадь устанавливается. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - сообщили в МЧС РК.
В ведомстве замерили, что несмотря на сложные условия, вызванные ветром, угрозы распространения огня за пределы полигона на данный момент нет.
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