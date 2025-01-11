В Мангистау недропользователь продолжает возмещать ущерб за сжигание газа после пожара на месторождении "Каратурун Южный", который произошёл в июле 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

"По акту надзора природоохранной прокуратуры Мангистауской области приняты меры, направленные на возмещение недропользователем – ТОО "БузачиНефть" экономического ущерба государству в размере 2,2 миллиарда тенге, нанесенного вследствие сжигания газа. Оплата указанной суммы будет осуществляться в рассрочку, согласованной недропользователем с Министерством энергетики. На 17 декабря 2024 года компания осуществила первый платеж на сумму 270 млн тенге", — говорится в сообщении прокуратуры Мангистауской области.

Напомним, 9 июля 2023 года на месторождении "Каратурун Южный" при бурении скважины произошел выброс газо-водяной смеси с дальнейшим возгоранием. После аварии в атмосферу хлынуло 127 тысяч тонн метана. На ликвидацию этой аварии ушло почти полгода.



Кроме того, за нарушение экологических норм в связи с имевшей место аварией ТОО "БузачиНефть" оштрафовано на 362 млн тенге. Штраф компания уже полностью выплатила.