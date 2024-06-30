Пожар на греческом острове: казахстанским пассажирам яхты предъявили обвинения

Греческая прокуратура предъявила обвинения восьми взрослым казахстанским пассажирам частной яхты в соучастии по делу о пожаре на острове Гидра. Сообщается, что на борту также были двое несовершеннолетних пассажиров, которым обвинения не предъявляли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на греческое издание Кathimerini.gr.

На прошлой неделе СМИ облетела новость о крупном пожаре, который вспыхнул на острове Гидра, в единственном в Греции реликтовом сосновом лесу. Отмечалось, его причиной стал фейерверк, который отдыхающие запустили с арендованной яхты.

Ранее греческие издания сообщали о том, что обвинения предъявлены лишь членам экипажа мегаяхты "Персифона", о наказании для пассажиров, которыми оказались граждане Казахстана, до недавнего времени речи не было.

Между тем, пока власти пытались выяснить, знал ли владелец яхты о наличии фейерверков на борту, а также запросить договор на аренду судна и лицензию, отдыхающие успели покинуть страну, избежав допроса в полиции.

И вот, по обновлённой информации, греческие власти обратились за помощью к Казахстану для поиска подозреваемых.

Во время судебно-медицинской экспертизы, назначенной прокурором на месте пожара, специалисты обнаружили остатки фейерверков в бухте, где вспыхнул огонь.

К этому времени уже были задержаны капитан яхты и его первый помощник, а остальные члены экипажа отпущены под залог с ограничениями.

Параллельно прокуратура начала предварительное расследование процесса пожаротушения и действий портовых властей на острове Гидра.

"Основное внимание уделяется расследованию любых упущений, которые позволили арендаторам яхты покинуть Грецию, несмотря на подозрения в их причастности к пожару", — пишет издание.

Отмечается, что ранее консорциум журналистов OCCRP опубликовал список пассажиров, отдыхавших на яхте, с которой пускали фейерверки, уничтожившие реликтовый лес. Там значатся имена бизнесмена Данияра Абулгазина и главы Халык Банка Умит Шаяхметовой.

Напомним, остров Гидра, расположенный у восточного побережья провинции Пелопоннес, известен как исторический и живописный остров, представляющий собой, по сути, скалу, с очень небольшим количеством растительности и только одним главным поселением, куда не допускаются транспортные средства. Недавний пожар уничножил уникальный реликтовый лес.

Ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра, ранее прокомментировали в МИД Казахстана. Однако в то время обвинения казахстанцам не предъявлялись. Позже другой источник писал, что обвинения были предъявлены гражданам Пакистана.

Между тем, туристы из Казахстана в последнее время часто оказываются в центре скандала. Не так давно казахстанца обвинили в вандализме в Помпеях. Он написал слово ALI на стене Дома Цеев — уникального древнего археологического памятника II века до нашей эры. Ранее корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, какое наказание обычно несут в подобных случаях.

Накануне депутаты сената в Казахстане одобрили в двух чтениях законы, которыми усиливается ответственность за акты вандализма. Документы направлены на подпись президенту.