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Пожар на городской свалке в Павлодаре потушили на третьи сутки
В Павлодаре засыпают песком сгоревшие отходы городской свалки, дым от которой двое суток беспокоил горожан, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, сейчас на свалке проводят ликвидационные мероприятия. Сам пожар окончательно потушили 13 мая в 14:38.
"Производится проливка, засыпка сгоревшего мусора. После ликвидационные мероприятия будут производится круглосуточно силами ТОО "Эко Алем-ПВ". На месте работают 16 человек и 16 единиц техники", — сообщили в ДЧС.
Напомним, пожар на городской свалке разгорелся вечером 11 мая. Жители разный районов города два дня жаловались на едкий запах гари и палёной резины. Из-за этого многие горожане были вынуждены закрывать окна в своих квартирах.
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