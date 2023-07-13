  • 13 Июля, 22:39
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МЧС РК Сегодня, 21:44
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Сегодня, 21:44
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Фото: МЧС РК

Пожар на горе Кокше тушат в Боровом

Возгорание лесной подстилки произошло на горе "Кокше" в Бурабайском районе. Действует оперативный штаб под руководством акима области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В тушении пожара задействованы более 120 человек и техника ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай". Привлечён вертолёт Казавиаспаса с водно-сливным устройством. 

Пожар локализован в 18:25. Его предварительная площадь - 0,14 гектара.

Осуществлено восемь сбросов воды общим объёмом 24 тонны. Тушение продолжается.

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Сегодня, 21:44
261
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