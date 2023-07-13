Пожар на горе Кокше тушат в Боровом

Фото: МЧС РК

Возгорание лесной подстилки произошло на горе "Кокше" в Бурабайском районе. Действует оперативный штаб под руководством акима области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

В тушении пожара задействованы более 120 человек и техника ДЧС Акмолинской области и ГНПП "Бурабай". Привлечён вертолёт Казавиаспаса с водно-сливным устройством.

Пожар локализован в 18:25. Его предварительная площадь - 0,14 гектара.

Осуществлено восемь сбросов воды общим объёмом 24 тонны. Тушение продолжается.