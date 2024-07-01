Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге

Бизнесмен Данияр Абулгазин сделал заявление в связи с расследованием пожара на острове Гидра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Forbes Kazakhstan.

"Я выражаю глубокие сожаления в связи с пожаром, который произошел на греческом острове Гидра. Для ясности, я арендовал яхту "Персефони I" на период с 12:00 (полдень) 15 июня 2024 года по 12:00 22 июня 2024 года, чтобы организовать круиз для себя и своих гостей по островам Греции. Перед нашим отъездом из Греции, который изначально был запланирован на 22 июня, с нами разговаривали представители органов власти Греции, которые не предъявили никаких претензий ко мне или моим гостям в связи с этим инцидентом. Таким образом, мы продолжили следовать заранее намеченным планам путешествия. Следует отметить, что некоторые гости уже уехали утром 21 июня 2024 года. Для нас стало полной неожиданностью, узнать об обвинениях, которые последовали в прессе по возвращении, и я категорически отрицаю какие-либо правонарушения. Ни я, ни мои гости не совершали никаких действий, которые могли бы привести к пожару. Мы строго следовали правилам пожарной безопасности, установленным на яхте. Ни я, ни мои гости не просили экипаж яхты или иных третьих лиц предпринимать какие-либо действия, которые могли бы привести к пожару", - заявил Данияр Абулгазин.

Бизнесмен добавил, что намерен сотрудничать с греческими властями в рамках проводимого ими расследования.

Ранее сообщалось, греческая прокуратура предъявила обвинения восьми взрослым казахстанским пассажирам частной яхты в соучастии по делу о пожаре на острове Гидра.

Ситуацию с поджогом, устроенным казахстанцами на греческом острове Гидра, ранее прокомментировали в МИД Казахстана. Однако в то время обвинения казахстанцам не предъявлялись. Позже другой источник писал, что обвинения были предъявлены гражданам Пакистана.

Между тем, туристы из Казахстана в последнее время часто оказываются в центре скандала. Не так давно казахстанца обвинили в вандализме в Помпеях. Он написал слово ALI на стене Дома Цеев — уникального древнего археологического памятника II века до нашей эры. Ранее корреспондент BaigeNews.kz разбиралась, какое наказание обычно несут в подобных случаях.

Накануне депутаты сената в Казахстане одобрили в двух чтениях законы, которыми усиливается ответственность за акты вандализма. Документы направлены на подпись президенту.