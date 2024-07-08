Пожар на фабрике потушили в Жезказгане
Сегодня, 21:01
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Сегодня, 21:01Сегодня, 21:01
16Фото: pixabay
В области Улытау в одной из фабрик произошло горение ленточного конвеера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Площадь пожара составила 30 погонных метров.
"Силами МЧС огонь ликвидирован в течение получаса. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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