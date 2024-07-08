  • 8 Июля, 21:05
  • BAIGENEWS

Пожар на фабрике потушили в Жезказгане

Сегодня, 21:01
АВТОР
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pixabay Сегодня, 21:01
Сегодня, 21:01
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Фото: pixabay

В области Улытау в одной из фабрик произошло горение ленточного конвеера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Площадь пожара составила 30 погонных метров. 

"Силами МЧС огонь ликвидирован в течение получаса. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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