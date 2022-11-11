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  • Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки
МЧС РК Сегодня, 18:13
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Фото: МЧС РК

Пожар на барахолке в Алматы: сгорели ёлки, гирлянды, подарки

Имущество четырёх предпринимателей пострадало во время пожара на барахолке в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные палаты предпринимателей города.

"Предприниматели рассказали, что сгорели новогодние ёлки, гирлянды, косметика, подарки к 8 Марта и игрушки. Суммы ущерба устанавливаются. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электрической проводки", - сообщил директор палаты Айтуар Кошмамбетов.

Он уточнил, что если бизнесменам, чьё имущество пострадало в пожаре, потребуются консультации по выплате страховок, переговорам с арендодателями, специалисты палаты готовы включиться в работу по защите прав.

"Если будет необходимо, мы готовы осуществлять сбор средств", - уточнил руководитель.

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#Пожар #происшествие #Алматы #имущество #предприниматели
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:13
83
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