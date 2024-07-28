Пожар на балконе пятиэтажки напугал павлодарцев
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В павлодарской пятиэтажке открытым пламенем загорелся балкон. Внимание жителей к пожару привлекли очевидцы на авто, которые заметив пламя на пятом этаже, стали громко сигналить и просить людей выйти на улицу, передаёт BaigeNews.kz.
Пожарные приехали по вызову спустя всего две минуты. На тот момент пламя охватило весь балкон и практически добралось до крыши. Огонь ликвидировали за 24 минуты.
Пожар прокомментировали в ДЧС Павлодарской области.
"28 июля в 20:24 поступило сообщение о том, что в многоэтажном доме по улице Геринга. в квартире на пятом этаже горит балкон. На место выехали 28 сотрудников службы пожаротушения и 8 единиц техники, а также бригада ЦМК. Силами пожарных горение деревянных конструкций балкона, деревянной рамы, пластикового окна на площади 8 квадратных метров ликвидировано в 20:48", — сообщили в пресс-службе ДЧС области.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет. Эвакуация людей не проводилась.
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