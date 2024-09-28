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Пожар на АЗС в Дагестане ликвидировали

Сегодня, 18:32
АВТОР
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Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС Сегодня, 18:32
Сегодня, 18:32
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Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Пожарные ликвидировали возгорание на АЗС в пригороде Махачкалы, где 27 сентября произошел взрыв, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

К этому часу известно, что жертвами взрыва стали 13 человек.

"Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, накануне на АЗС на окраине Махачкалы прогремел взрыв с последующим возгоранием. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.
Ранее сообщалось о 10, а затем о 11 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим.

 

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