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Пожар на автотранспорте ликвидировали в Семее

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Сегодня, 17:00
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00
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Фото: МЧС РК

Спасатели МЧС Казахстана ликвидировали загорание автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В г. Семей по ул.Гагарина произошло загорание легкового автомобиля. Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минут. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звоните по номеру 112.

Напомним, ранее сообщалось, что пожар произошёл на Эйфелевой башне.

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