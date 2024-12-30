Спасатели МЧС Казахстана ликвидировали загорание автомобиля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В г. Семей по ул.Гагарина произошло загорание легкового автомобиля. Силами МЧС пожар ликвидирован за 13 минут. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.