Пожар ликвидирован в многоэтажке в Алматы

В Алматы горела 16-этажное здание. В квартире на верхних этажах, пожарные ликвидировали возгарание, пострадавших нет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Этой ночью в ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме.