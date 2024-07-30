  • 30 Июля, 01:33
  • BAIGENEWS

Пожар ликвидирован в многоэтажке в Алматы

Сегодня, 00:56
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 00:56
Сегодня, 00:56
318
Фото: pixabay.com

В Алматы горела 16-этажное здание. В квартире на верхних этажах, пожарные ликвидировали возгарание, пострадавших нет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Этой ночью в ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме.

"По прибытию сотрудников МЧС установлено, что в многоэтажном жилом доме на шестнадцатом этаже в квартире произошло возгорание домашних вещей и мебели на общей площади 4 квадратных метра. Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.

Видео: МЧС РК
Наверх