Пожар ликвидирован в многоэтажке в Алматы
Сегодня, 00:56
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Сегодня, 00:56Сегодня, 00:56
318Фото: pixabay.com
В Алматы горела 16-этажное здание. В квартире на верхних этажах, пожарные ликвидировали возгарание, пострадавших нет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Этой ночью в ДЧС Алматы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме.
"По прибытию сотрудников МЧС установлено, что в многоэтажном жилом доме на шестнадцатом этаже в квартире произошло возгорание домашних вещей и мебели на общей площади 4 квадратных метра. Силами МЧС пожар ликвидирован полностью. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении ведомства.
Видео: МЧС РК