Пожар ликвидировали в крупном ТЦ Алматы

Фото: ДЧС Алматы

Пожар произошёл в торговом центре "Бакорда" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС города, сообщение о ЧП поступило на пульт 101 в 13:56.

"Силы и средства ДЧС, оперативно прибывшие на улицу Ырысты, 46/2А в Алатауском районе, за пять минут локализовали загорание, возникшее в бутиках по продаже строительных материалов. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров", - уточнили в ведомстве.

Полностью огонь ликвидировали в 14:25. Жертв и пострадавших нет.

Принятыми оперативными мерами не допущено распространение огня на ТД "Бакорда".