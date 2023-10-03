Пожар из-за взрыва зарядки произошёл в пятизвездочном отеле Турции
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Оставленное в розетке зарядное устройство стало причиной пожара в одном из пятизвёздочных отелей турецкого курорта Анталья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание Beyaz Gundem.
Пожар произошёл 1 октября на крыше гостиницы. На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и "скорая" помощь. Возгорание удалось потушить спустя 30 минут. На месте пожара отмечалось сильное задымление. Пострадал один человек, приехавшие медики оказали ему помощь.
"Один из гостей отеля из Кыргызстана оставил в розетке зарядное устройство. Мы предполагаем, что пожар произошёл после взрыва зарядки. Сотрудники отеля направились в номер, откуда послышались звуки взрыва. Экстренные службы приехали в течение небольшого отрезка времени", — рассказал генеральный директор Turan Prince Hotels Зекай Айдын.
Он уточнил, что в результате пожара пострадал один номер отеля.
Сообщается, что некоторые постояльцы гостиницы, напуганные случившимся, забрали свой багаж и покинули отель.
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