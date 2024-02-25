Пожар и обрушение: мужчина погиб на даче в Алматинской области
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Короткое замыкание электропроводов привело к гибели мужчины в Карасайском районе Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение в ДЧС Алматинской области поступило 25 февраля в 2:49 ночи.
"В Райымбекском сельском округе Карасайского района, в жилом доме дачного общества Ветеран-9 произошёл пожар с обрушением потолочного перекрытия на площади 68 квадратных метров. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматы и области. Расстояние от ближайшей пожарной части – 20 километров, а до Конаева - 100 километров. В 4:00 часов пожар был локализован и в 5:03 часов ликвидирован. На месте пожара обнаружено тело хозяина дома — мужчины 1960 года рождения", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
В тушении пожара были задействованы 14 человек и четыре единицы техники ДЧС области и города, три сотрудника и техника районного отдела полиции, три работника и техника бригады скорой медицинской помощи.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводов. Для выяснения причины пожара на место направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория и отдел дознания ДЧС Алматинской области.
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