  • 14 Июля, 04:26
  • BAIGENEWS

Пожар и хлопок газовой смеси произошел в бане в Астане

Сегодня, 03:33
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 03:33
Сегодня, 03:33
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Фото: pixabay.com

В Астане произошел хлопок газовоздушной смеси, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Сарыаркинском районе в 2-х этажной бани произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием домашних вещей",- сообщает МЧС.

Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 10 кв.метров. Пострадавших нет. Причина хлопка устанавливается.

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