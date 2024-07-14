Пожар и хлопок газовой смеси произошел в бане в Астане

Сегодня, 03:33

Сегодня, 03:33

В Астане произошел хлопок газовоздушной смеси, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Сарыаркинском районе в 2-х этажной бани произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием домашних вещей",- сообщает МЧС.

Силами МЧС огонь ликвидирован на площади 10 кв.метров. Пострадавших нет. Причина хлопка устанавливается.