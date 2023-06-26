Пожар близ Астаны потушили

Фото: МЧС РК

В Астане сегодня наконец потушили пожар, с которым боролись больше недели, передаёт BaigeNews.kz.

"Силами столичных пожарных горение камыша и сухой травы в районе озера Талдыколь на солончаковой местности сегодня в 11.22 ликвидировано на пплощади 80 га", - сообщили в МЧС РК.

Напомним, пожар начался 19 июня. Произошло горение сухостоя между шоссе Коргалжын и объездной в сторону города Косшы.

В тот же вечер столицу окутал жёлтый дым от горевшего камыша. Уже через несколько часов ситуация с задымлением в городе ухудшилась. Жители жаловались на затруднённое дыхание и сильный запах гари на улице и в квартирах.

"Казгидромет" зафиксировал в воздухе повышенное количество токсичных веществ. Норма диоксида азота была превышена в два раза. Министр по ЧС Сырым Шарипханов сообщил, что ликвидация пожара в Астане может занять до двух недель.