В адрес Президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравления от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, представителей международных организаций и дипломатических миссий, передает BaigeNews.kz.

Поздравительные телеграммы на имя Главы государства направили Президент России Владимир Путин, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Италии Серджо Маттарелла, Президент Молдовы Майя Санду, Президент Словакии Петер Пеллегрини, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Премьер-министр Армении Никол Пашинян, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко, Раис Татарстана Рустам Минниханов, Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и другие.

Свои добрые пожелания Президенту также направили видные политические и общественные деятели, представители интеллигенции, граждане нашей страны.

Поздравительные телеграммы продолжают поступать.