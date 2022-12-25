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polisia.kz Сегодня, 09:39
184
Сегодня, 09:39
184
Фото: polisia.kz

Поздравления, медали и ключи от квартир: столичная полиция отметила 25-летие

Полиция Астаны отмечает 25-летие со дня образования. С расширением инфраструктуры столицы были созданы четыре районных Управлений полиции, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Polisia.kz. 

В период становления столичной полиции большую роль в формировании профессионального ядра, внедрении новых технологий для борьбы с преступностью сыграли начальники, возглавлявшие департамент в разные годы. 


Это генералы Виктор Кан, Арман Джалмуханбетов, Серимжан Досумов, Марат Демеуов, Амантай Аубакиров, а также Марат Кожаев — ныне первый заместитель министра внутренних дел и Ержан Саденов — замeститель министра внутренних дел. 

В концертном зале "Астана" с участием звёзд казахстанской эстрады состоялось торжественное мероприятие. 

В официальной части приняли участие аким столицы Женис Касымбек, заместитель министра внутренних дел РК Ержан Саденов и личный состав столичной полиции. 

С поздравительной речью выступил глава города. 

"Сегодня создаются комфортные условия для сотрудников полиции. В этом году на 30% увеличена заработная плата для двух с половиной тысяч полицейских. Значительно улучшено материально-техническое оснащение органов внутренних дел. Благодаря современным средствам и технике, полиция стала мобильнее и эффективно борется с преступностью", — сказал Женис Касымбек. 

Аким столицы поблагодарил полицейских за порядк и безопасность в городе и вручил стражам порядка ключи от квартир. 

От имени министра внутренних дел Марата Ахметжанова выступил заместитель главы МВД РК Ержан Саденов. 

Далее в Управлении полиции района Алматы состоялось возложение цветов к Обелиску сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. 

За годы независимости, в непримиримой борьбе с преступностью погибли 8 сотрудников полиции. Они отдали свою жизнь ради спокойствия и безопасности граждан, оставшись до конца верными присяге. Память о тех, кто до конца был верен и не отступил перед лицом смертельной опасности, бережно хранится новыми поколениями.

Также прошло чествование ветеранов органов внутренних дел, полицейских, прослуживших 25 лет в полиции и ровесники департамента, родителей молодых сотрудников, а также матери и вдовы, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении служебного долга. 

Им вручены медали "Астана қаласының Полиция департаментіне 25 жыл". В числе награждённых ветеранов –  Қаршыға Кишкентаев, Төлеуұлы Қалмағамбет, Ғабит Досаев,  Сағныш Бейсенбин. Кроме того,медалью "Астана қаласының Полиция департаментіне 25 жыл" награждены сотрудники полиции, прослужившие 25 лет в органах внутренних дел.

Фото Polisia.kz

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#полиция #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:39
184
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