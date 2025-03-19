Поздравление с Наурызом появилось на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Нью-Йорк отметил Наурыз.
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
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Миллионы жителей и туристов Нью-Йорка стали свидетелями уникального поздравления с Наурызом, которое транслировалось на гигантском экране Таймс-сквер, передаёт BaigeNews.kz.
Яркое видеопоздравление украшало один из самых оживленных районов мегаполиса в течение трех дней, привлекая внимание прохожих и создавая праздничную атмосферу.
Это событие стало знаковым моментом в продвижении казахстанской культуры на международной арене. Поздравление подчеркивало значение Наурыза как праздника обновления, единства и добрых начинаний.
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