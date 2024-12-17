В Алматы ко Дню Независимости транслировалось поздравительное световое шоу на знаменитой телебашне Коктобе.

В вечернее время жители и гости города наблюдали за главными атрибутами независимого государства: Флага, Герба, Гимна, а также сакрального символа - Алтын Адам.

С Днем Независимости, Казахстан!