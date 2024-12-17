Поздравительное световое шоу транслировалось на телебашне Коктобе (видео)
В Алматы телебашню Коктобе подсветили в цвет флага Казахстана.
Сегодня, 12:05
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Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
222Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы ко Дню Независимости транслировалось поздравительное световое шоу на знаменитой телебашне Коктобе.
В вечернее время жители и гости города наблюдали за главными атрибутами независимого государства: Флага, Герба, Гимна, а также сакрального символа - Алтын Адам.
С Днем Независимости, Казахстан!
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