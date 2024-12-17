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Поздравительное световое шоу транслировалось на телебашне Коктобе (видео)

В Алматы телебашню Коктобе подсветили в цвет флага Казахстана.

Сегодня, 12:05
АВТОР
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пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы ко Дню Независимости транслировалось поздравительное световое шоу на знаменитой телебашне Коктобе.

В вечернее время жители и гости города наблюдали за главными атрибутами независимого государства: Флага, Герба, Гимна, а также сакрального символа - Алтын Адам.

С Днем Независимости, Казахстан!

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