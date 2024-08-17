Поющая на космическом языке малышка попала в Книгу рекордов Гиннесса

В японском городе Ямагути талантливая малышка Линн Такеи в возрасте неполных трёх лет (2 года и 358 дней) выпустила свой альбом "Бессмыслица имеет смысл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Книги рекордов Гиннесса.

Её альбом был выпущен на нескольких мировых музыкальных платформах, и ее достижение сделало ее самой молодой сольной исполнительницей в мире, выпустившей альбом.

Молодая певица, поющая под псевдонимом Jalimpa, исполнила весь альбом на "космическом языке". Его называют "первым альбомом альтернативной музыки из другого измерения".

Маленькая Джалимпа любит петь; по ее собственным словам, “это заставляет её чувствовать себя так хорошо”.

Если вы сегодня послушаете только одну песню Джалимпы, пусть это будет ее любимая "Dali Dali don don".

Несмотря на свой юный возраст, у нее большие мечты о своей карьере и будущем: “Я хочу быть большой, больше неба”, - сказала она.

Джалимпа выросла в загородном доме, расположенном в самом сердце величественного японского национального парка Сетонаикай, в окружении безмятежной красоты моря и леса, где звуки волн, насекомых и птиц служили ей колыбельными.

Примечательно, что всего в шесть месяцев от роду, еще до того, как она начала понимать речь, девочка начала напевать мелодии.

В возрасте одного года она забиралась на токонома, традиционную японскую нишу, действуя так, как будто это была ее сцена, и танцевала и пела на таинственном лепете, который взрослые назвали "космический язык".

"Казалось, коллективное бессознательное человечества, заложенное в каждом от рождения, переливалось через край в виде песни", - объясняют ее родители.

Именно так они впервые заметили певческий талант своей дочери и решили начать ее записывать.

“Взрослые - это те, кто ограничивает возможности детей”, — считают родители девочки.