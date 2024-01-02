Пойманный за рулём водитель без прав отсудил 500 тысяч тенге

В Актобе поймали за рулём и привлекли к административной ответственности лишённого прав водителя, после чего мужчина обжаловал постановление суда и получил 500 тысяч тенге в качестве компенсации за девять суток, проведённых в адмприёмнике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

В Актобе полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находился водитель, лишенный прав. Вместе они поехали на освидетельствование, но мужчина анализы не сдал.

Стражи порядка расценили это как невыполнение требований представителей власти. За это административный суд привлёк водителя к 25 суткам ареста.

Отсидев в приёмнике девять суток, мужчина доказал, что его привлекли к ответственности незаконно. Он обжаловал постановление суда первой инстанции.

Судебная коллегия облсуда установила, что водитель не отказывался сдать мочу для анализов, а, не имея естественных позывов, не мог её сдать. Вместе с этим он предлагал сдать на анализ слюну или кровь. Исходя из новых обстоятельств, суд дело прекратил.

Позже актюбинец подал иск к государству и потребовал два миллиона тенге за то, что его незаконно привлекли к адмответственности, в результате чего он на девять суток был лишен свободы. Суд вынес решение в его пользу и обязал Минфин выплатить 200 тысяч тенге за моральный ущерб и 300 тысяч за услуги юриста.