Поймался на крючок: свыше 200 кг рыбы незаконно перевозил житель ВКО

Нарушение выявили в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер”, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На трассе “Курчум-Улкен Нарын” полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 25-летний водитель. При проверке документов выяснилось, что мужчина незаконно перевозил свыше 206-ти кг рыбы разных видов, в том числе 85 кг судака, 102,6 кг щуки и 78 кг налима, без необходимых разрешений.

Действия нарушителя нанесли ущерб на сумму порядка двух миллионов тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.

Полицейские напоминают о важности соблюдения законов, касающихся охраны природных ресурсов, и призывают граждан сообщать о любых случаях браконьерства.





