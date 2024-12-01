Поймал шайбу зубами: казахстанский хоккеист стал звездой интернета

18-летний голкипер молодёжного клуба "Кармет" из Темиртау Алексей Зюзин стал звездой соцсетей после необычного сейва в матче с "Актобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Это что за камень в составе ХК „Кармет“ из Темиртау?! Знакомьтесь: Алексей Зюзин — отразил бросок... зубами. Кстати, всё в порядке, голкипер здоров", — пишет телеграм-канал "Головой Об Лед".

Матч "Актобе" — "Кармет" завершился победой хозяев со счетом 2:1. У победителей по шайбе забросили Матфей Катасонов и Роман Двуреченский, а за "Кармет" отличился Никита Рублев. 4 и 5 декабря "Кармет" проведет матчи в Рудном против местного "Горняка".