Поймал шайбу зубами: казахстанский хоккеист стал звездой интернета
Кстати, с зубами парня всё в порядке, голкипер здоров.
Сегодня, 21:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:11Сегодня, 21:11
166Фото: instagram.com/__zuz__71
18-летний голкипер молодёжного клуба "Кармет" из Темиртау Алексей Зюзин стал звездой соцсетей после необычного сейва в матче с "Актобе", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Это что за камень в составе ХК „Кармет“ из Темиртау?! Знакомьтесь: Алексей Зюзин — отразил бросок... зубами. Кстати, всё в порядке, голкипер здоров", — пишет телеграм-канал "Головой Об Лед".
Матч "Актобе" — "Кармет" завершился победой хозяев со счетом 2:1. У победителей по шайбе забросили Матфей Катасонов и Роман Двуреченский, а за "Кармет" отличился Никита Рублев. 4 и 5 декабря "Кармет" проведет матчи в Рудном против местного "Горняка".
Самое читаемое
- Жанибек Алимханулы обиделся на чемпиона мира и сделал заявление
- В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя
- Режим ЧС не могут отменить в Костанайской области: сельчан перевозят на лодках
- Общежитие загорелось в Астане: эвакуированы 40 человек
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку до новых выборов