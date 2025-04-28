После прошлого года казахстанцы стали бояться фразы "большая вода". Но для павлодарцев это не только про опасность паводков, но и про природоохранные попуски, разлив, корма для животных и нерест рыбы. Весной 2025 года в пойму Иртыша направят более шести кубокилометров воды. Кто определяет объем попусков и есть ли опасность для населенных пунктов, корреспонденту BaigeNews.kz рассказали специалисты в сфере водного хозяйства и экологии.

На сегодняшний день в Павлодарской области продолжается вторая фаза паводкового периода. Связана она с природоохранными попусками из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ - Шульбинского, Усть-Каменогорского и Бухтарминского, расположенных в Абайской и Восточно-Казахстанской областях.

В этом году природоохранные попуски начались 9 апреля. Обычно пока основной объем воды дойдет до Павлодара, проходит около недели. В районе центрального пляжа уровень воды уже поднялся. Пирсы, "грибки" и качели на пляже наполовину оказались под водой. Но для Павлодара это явление обычное и поводов для паники нет. Даже наоборот, большие объемы попусков - хорошая новость для фермеров, на большую воду крестьяне возлагают большие надежды.

За три года

Если воды мало, страдает экосистема, снижается урожайность сенокосов, сельхозтоваропроизводители несут убытки. Так, в 2023 году объемы природоохранных попусков в регионе оказались даже ниже, чем планировалось. Пойма была затоплена всего на 30%. В итоге из-за нехватки сена фермерам пришлось забивать скот.

И даже весной 2024 года, когда в соседних регионах уплывали целые дома, а людей эвакуировали с помощью вертолетов, павлодарцам было важно, сколько воды достанется пойме. При этом после начала попусков было решено уменьшить объём сброса из Шульбинского водохранилища из-за строящегося моста в Семее. зато осенью сбросы были больше, чем ожидалось. Объяснили это обильными осадками. В конечном счете из запланированных 6,2 кубокилометра, общий объем попуска достиг 6,7 кубокилометра.

В 2025 году общий объем попусков составит более 6 кубокилометров. Прогноз довольно оптимистичный. А чтобы не допустить подтоплений прибрежных сел, возведены дамбы и насыпи.

- По рискам пока все стабильно. Ежедневно ведется мониторинг, акиматом проводятся превентивные меры, - сообщили спасатели.

Решение за комиссией

До строительства гидроэлектростанций и водохранилищ в 60-х годах прошлого века Иртыш разливался естественным образом. Пойма тогда затоплялась на 70-85%, а в 1958 году - на рекордные 98,9%. После строительства трех гидроэлектростанций для поддержания природного баланса стали проводить природоохранные попуски - это имитация естественного весеннего разлива.

Теперь каждую весну из Шульбы и Бухтармы сбрасывают воду. Сколько сбросить воды, принимает решение не акимат, а межведомственная комиссия по использованию водных ресурсов. К тому же, в этом вопросе огромное количество заинтересованных сторон - от энергетиков, которые во время попусков теряют прибыль, до фермеров, которых волнует будет ли сено, и ихтиологов, обеспокоенных состоянием обитателей Иртыша. Также от попусков сильно зависят работы по потравке гнуса.

- Цель природоохранного попуска - поддержание в среднем течении реки Иртыш условий близких к естественным паводкам, сохранение биологической продуктивности, среды обитания флоры и фауны. Почему в среднем течении? Потому что верховье - это ВКО, Китай, у нас - среднее течение, нижнее течение - это Россия. До 60-х годов река разливалась естественным образом. Но в связи со строительством трех гидроэлектростанций Иртыш стал зарегулирован. Однако даже до строительства станций пойма не всегда заливалась на 100%, как многие ошибочно считают, - рассказал заместитель руководителя Ертисской бассейновой инспекции Елеусиз Камбаров. - В среднем пойма затапливалась примерно на 70-85%. Минимальный естественный разлив был в 1951 году, когда пойма затапливалась всего на 15%, максимальный - в 1958 году. Тогда пойма была затоплена на 98,9%.

Позже самый большой разлив был зафиксирован в 2001 году. Тогда было затоплено больше 92% пойменных территорий. В 2015 году - около 91%. Но были годы, когда пойма затапливалась всего на 30-40%, и даже на критические - 5%.

- Объем Бухтарминского водохранилища - 49,6 кубокилометра. Оно самое большое из трех. Дальше у нас находится Усть-Каменогорское - 0,6 кубокилометра. Здесь не собрать много воды, она проходит транзитом. Воду пропускают через шлюзы и вырабатывают электроэнергию. Затем идет Шульбинское водохранилище сезонного регулирования. Здесь объем - 2,66 кубокилометра. В это водохранилище стекают две реки - Уба и Ульба, притоки Иртыша. В навигационный период мы ежедневно сбрасываем из этого водохранилища не менее 650 километров воды в секунду для поддержания судоходства в среднем течении Иртыша. В маловодные годы, когда воды в Убе и Ульбе недостаточно, увеличивают сбросы из Бухтарминского водохранилища многолетнего регулирования, - постарался объяснить Елеусиз Камбаров.

График попусков утверждают, исходя из множества факторов.

- Перед паводком проходит комиссия и составляется график с учетом прогнозов "Казгидромета". Учитывается, сколько воды ожидается в Убе и Ульбе, когда начнется активное снеготаяние и ледостав, учитываются запасы воды в Бухтарминском водохранилище, - уточнил Елеусиз Камбаров. - Природохранный попуск начинается только после того как, как на Иртыше начнется ледоход. Почему так? Потому что если пустить воду по льду, она растечется по берегам и подтопит прибрежные населенные пункты.

Сколько простоит вода в пойме, зависит от промерзания грунта и температуры воздуха.

Не согласны с соседями

Процесс природоохранного попуска делится на три периода: подготовительный, основное ядро попуска и его завершение.

- В этом году подготовительный период проходил с 9 по 13 апреля, в конце подготовительного периода мы сбросили около 2000 кубометров в секунду. Основное ядро у нас началось 14 апреля с объема 2500 кубометров в секунду, - сообщил Елеусиз Камбаров.

Завершить природоохранные попуски планируется 5 мая. В этом году, чтобы объемы не "срезали", аким Павлодарской области даже направил письмо в профильное министерство.

- Общий объем был запланирован на уровне 5,77 кубокилометра. Но в связи с тем, что глава региона направил письмо в министерство, провели внеочередную комиссию, где рассматривалась возможность увеличить продолжительность основного ядра попуска. То есть у нас максимальный объем- 3500 кубометра в секунду. Его мы должны были завершить 23 апреля, но основное ядро попуска продлили на три дня. Соответственно, увеличился и общий объем, - отметил Елеусиз Камбаров.

А вот соседи из Абайской области наоборот настаивали на снижении объемов сброса воды. У них тут свои интересы - строящийся мост и туристические объекты.

- Когда заседала комиссия, семипалатинцы были против максимальных объемов в 3500 кубометров в секунду продолжительностью даже в 8 дней. Они предлагали с 3500 снизить объемы сброса до 3300 кубометров в секунду. Дело в том, что у них строится мост, и они опасались, что повышенные расходы помешают процессу строительства. В прошлом году с этим мостом тоже были вопросы, и тогда комиссия пошла на уступки. Предупредив: к следующему году необходимо принять меры для защиты моста и других объектов. Однако рекомендации выполнены не были, - пояснил Елеусиз Камбаров. - Также в Семее есть остров Бейбитшилик, раньше он назывался Полковничьим. Там расположены туристические объекты, зоопарк, беговые дорожки. Некоторые объекты там построены самовольно. Во время попусков берег может затапливать. Так и произошла при повышенных сбросах - чуть подтопило беговую дорожку. Однако, благодаря превентивным мерам, вода дальше не пошла, серьезных последствий не было.

Другими словами, в этом году комиссия пошла навстречу павлодарцам.

Защита от подтоплений

Чтобы во время разлива защитить населенные пункты, возводят дамбы и насыпи. Ежегодно гидротехнические сооружения обследуют специалисты Ертисской бассейновой инспекции совместно с местными исполнительными органами и ДЧС.

- В среднем время добегания волны от Шульбинского водохранилища до границы Павлодарской области составляет неделю. Все зависит от погодных условий и ветра. На данный момент пик паводка еще до нас не дошел, но вода постепенно поднимается, заполняется пойма в Майском районе, - отметил Елиусиз Камбаров. - Чтобы не допустить потоплений, в Кенжеколе, на окраине села, возвели дамбы. В прошлом году в одном месте вода прошла и чуть затопила огород. В этом году все восстановили и укрепили. Есть дамба и в Атамекене. В поселке Аксу ежегодно возникала угроза затопления 2-3 домов. Там тоже укрепили дамбу.

Помимо дамб и защитных насыпей в попусках задействованы и другие гидротехнические сооружения, те же - шлюзы. За их состояние отвечают балансодержатели.

Не только из водохранилищ

Чуть раньше сбросов с Верхне-Иртышского стартуют природоохранные попуски воды из канала имени Сатпаева в низовья реки Шидерты. Во время компенсационного попуска сброс воды обычно осуществляется с трех водовыпусков.

Суть в том, что в 1962 году началось строительство канала "Иртыш-Караганда", который сейчас носит имя Каныша Сатпаева. Путь естественному потоку воды был перекрыт, и теперь государство компенсирует то, что жители окрестных сел лишены естественного разлива.

Не будет воды – высохнут мелкие озера, начнется засоление почв, сократится кормовая база, из-за этого уменьшится поголовье скота, и люди начнут уезжать с нажитых мест. Такое уже случалось. К тому же, от отсутствия разлива страдают животный и растительный мир.

- Чтобы восстановить естественный разлив, государство выделяет деньги, чтобы затапливать лиманы в Актогайском районе и сельской зоне города Экибастуза. В этом году выделили деньги на объем в 120 миллионов кубометров. Это оптимально. Для сравнения, в прошлом году у нас прошли попуски в объеме 87,4 миллиона кубометров, - сказал Елеумиз Камбаров.

Ранее, при недостаточном финансировании, отдаленные села Актогайского района недополучали воду. Не заливались пойменные луга.

- При сбросах с Верхне-Иртышского каскада водохранилищ дополнительно деньги не выделяются. Чем больший объем сбросят, тем меньше будет выработка электроэнергии. А вот для доставки воды по каналу нужны средства. Это не Иртыш, который течет сам по себе. Чтобы наполнить канал, предприятие тратит определенные средства - на электроэнергию, эксплуатацию, зарплаты рабочим, которые занимаются регулировкой и подачей воды, - рассказал Елеусиз Камбаров.

Он также добавил, что канал Сатпаева – уникальное сооружение. 22 насосные станции постоянно качают воду, поднимая ее больше, почти на полкилометра вверх. Канал обеспечивает водой города, села, крестьянские хозяйства и промышленные объекты в трех областях страны.

Влияние на рыбные ресурсы

От природоохранных попусков из Верхне-Иртышского каскада водохранилищ зависит не только сельское хозяйство региона, но и рыбные ресурсы. Как сбросы последних лет сказались на состоянии ихтиофауны Иртыша, рассказал профессор, кандидат биологических наук Александр Убаськин.

- С постройкой в основном русле Иртыша трех крупных водохранилищ в бассейне среднего течения реки произошли существенные изменения. Изменились гидрологический, температурный и естественный гидрохимический режимы, происходит деформация речного русла, уменьшение самоочищающей способности реки и увеличение концентрации загрязняющих веществ, изменилось биоразнообразие животного и растительного мира. После зарегулирования реки уловы рыбы, достигавщие от 600 до 1300 тон, резко снизились, а с начала 60-х годов прошлого столетия уже не достигали даже 200 тонн. Особенно сильно отразилось зарегулирование реки на древнейших рыбах Иртыша - осетре сибирском, стерляди и нельме. Строительство плотин на миграционных путях к местам нереста в верховьях реки, практически их уничтожили, - рассказал ихтиолог Александр Убаськин.

Сейчас, по словам ученого, объемы и сроки попусков также сильно сказываются на обитателях Иртыша.

- Если весной 2001 года из Шульбинского водохранилища было сброшено 8,74 кубокилометра воды и было залито 92,5% павлодарской поймы, то в 2012 году сброс составил только 1,43 кубических километра, а пойма едва была залита на 5%. А ведь пойма это и есть "родильный дом" практически для всех видов Иртыша, и от её состояния напрямую зависит биоразнообразие реки. После катастрофического паводка 2012 года, когда большинство фитофильных рыбы (откладывающих икру на прошлогоднюю растительность) не смогло отнереститься, запасы плотвы, язя, ельца, карася в течение последующих 2015-2017 годов оставались низкими по численности, хотя условия в эти годы были благоприятными. Особый "удар" в тот год получила щука, так как весной родилось очень мало рыб-жертв других видов и щурята не выжили без достаточного корма, - говорит Александр Убаськин.

Если объем попуска недостаточный, огромное количество рыбы попросту гибнет на лугах. Дело в том, что во время разлива в пойме образуется огромное количество мелких водоемов. Когда большая вода уходит, рыба, оставшаяся в мелких озерцах, гибнет в результате замора или полного высыхания водоемов.

Это неизбежно. Так было и до постройки водохранилищ, но сейчас из-за непродолжительного разлива количество погибшей рыбы увеличивается. Однако этой весной прогнозы оптимистичные.

- В последние годы, начиная с 2013 года, ежегодные объемы сброса воды в объемах 6-7 кубокилометров и залитие поймы на 75-85% относительно благоприятно сказываются на состоянии среды обитания рыб. Если в 2025 году пойма будет также залита на 85%, что составит 310-320 тысяч гектаров заливаемой площади, а весенняя температура воздуха будет на уровне 18-20 градусов и более, можно будет ожидать положительный эффект воспроизводства рыбы и прибавку к улову после 2028 года. Увеличатся площади и глубины пойменных озер, проток и затонов, исконных кормовых угодий рыбы, что положительно скажется на продуктивности водоемов и увеличении уловов, - рассказал Александр Убаськин.

Мнение гидролога

В Павлодарской области во время разлива за состоянием поймы следят с помощью 14 гидропостов. Своими наблюдениями с редакцией поделился ученый-гидролог Антон Чашин.

- На данный момент у нас общий залив поймы в Павлодарской области составляет уже около 40%. И попуски не просто так называются компенсационными. Это подразумевает, что мы компенсируем то, что забрали у природы. Разлив важен для поддержания экосистемы поймы. Это биогеоценоз, плюс он предотвращает остепнение южных участков и, естественно, это нерест рыбы. Попуски у нас в этом году чуть выше среднего. Объем немного увеличили за счет продления сбросов в объеме 3500 кубометров в секунду, - рассказал Директор ТОО "Ландшафтдизайн", эксперт-гидролог Антон Чашин.

Перед началом паводков эксперт проверяет увлажнение почвы в пойме. Как только вода сходит, проводятся повторные замеры. Что же касается гидропостов, их расположение в разные годы меняется. Этой весной гидропост из поселка Атамекен перенесли в село Каратерек Майского района. Для чего это было сделано? В Атамекене построили дамбу и необходимости наблюдать за протокой отпала.

- Для понимания, сбросы на уровне 3500 кубометров в секунду определяют площадь затопления поймы. Если сбрасывать только 3000 кубометров в секунду пойма не затопится в достаточном объеме. В среднем объем сбросов для выхода воды на пойму составляет около 2000 кубометров в секунду. Свыше этого объема вода не идет по руслу, а выходит из берегов. Есть, конечно, участки, где это происходит при меньших сбросах, есть участки, где это происходит при чуть повышенных сбросах, но в среднем - 2000 кубометров. В этом году продолжительность сброса в 3500 кубометров достаточная, что хорошо скажется на пойменной растительности, - сказал Антон Чашин.

Специалист отмечает, что в последние годы замечает намывание новых кос, островов, изменение уреза берега. Река сильно меандрирует и меняет свое русло. При этом по-настоящему маловодные периоды происходят с периодичностью в 11-12 лет.

- В этом году в районе Павлодара пик паводка ожидается с 6 по 9 мая. Ожидаем затопление от 85 до 95%. Видите ли, в этом году снега в пойме было немного, были хорошие жаркие дни, пойма подсохла и очень большой объём может уйти на впитывание. Из-за этого разлив может быть чуть меньше, чем мы предполагаем. Но это только прогнозы. Фактически будет понятно, когда проведём замеры, - уточнил Антон Чашин.

Разлив и комары

Есть еще один важный нюанс - от разлива зависит, когда в Павлодарской области начнут травить гнус. Эффективнее это делать, когда река уже возвращается в своё русло.

От нашествия кровососущих павлодарцы страдают особенно сильно. Здесь больше пойменных территорий, чем в любой из соседних областей. Если не травить — выйти на улицу будет невозможно. Поэтому на дезинсекционные мероприятия в регионе тратят миллиарды тенге.

Препараты для борьбы с комарами и шоками распыляют с самолетов, сливают в реку, прибрежные зоны обрабатывают с помощью ранцевых опрыскивателей. При этом биопрепарат, которым обрабатывают пойму и водоемы, опасен только для кровососущих, человеку, животным и рыбам он не вредит.

- Учеными Торайгыров университета были проведены полевые и экспериментальные работы по оценке воздействия препарата "Бактицид" на гидробионтов. Опыты были проведены на различных видах моллюсков, рачке гаммарус и молоди карповых видов рыб. Результаты проведенных работ показали, что данный препарат не оказывает непосредственного вредного воздействия на гидробионтов. Гибель организмов, обитающих в водной среде с препаратом "Бактицид", не наблюдалась, - отметил ихтиолог Александр Убаськин.

Вместе с тем, применение "Бактицида" снижает в водоеме численность личинок гнуса, которые являются кормом для рыб.

- Период обработки препаратом совпадает с переходом на внешнее питание личинок почти всех основных промысловых видов рыб. В меньшей степени от действия препарата на кормовую базу страдают хищные виды - щука и окунь, у которых развитие личинок происходит до начала обработки, в большей – осетровые и карповые. В основном это сказывается на питании личинок и молоди сибирского осетра, плотвы, карася и карпа-сазана. В целом, безусловно, сокращение личинок гнуса в рационе рыб не оказывает существенной роли на выживаемость её молоди, так как в этот период в реке начинается развитие и других кормовых организмов, - успокоил ученый.

Другими словами, во время природоохранных попусков нужно учитывать интересы разных сторон и даже соседних регионов. И паводки – это не всегда бедствие. Природоохранные попуски буквально компенсируют вмешательство человека в природные процессы, позволяя сохранять экосистему, поддерживать рыбные ресурсы и обеспечивать фермеров кормовой базой. Для Павлодарской области особенно важно поддержание сроков и объемов сбросов на достаточном уровне.

Автор фото: Александра Григорьева.