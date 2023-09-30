Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу

В Казахстане ожидают около 3 миллионов тонн проросшего зерна. Что делать с таким огромным валом пшеницы плохого качества, аграрии не знают. Оно продается по цене ниже себестоимости, но даже в таком случае покупателей немного. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с костанайскими аграриями и выяснил, какое решение проблемы они предлагают.

У Кайрата Оспанова знаменитая на всю страну молочно-товарная ферма. Помимо этого он занимается растениеводством. И ситуация на полях в этом году его, мягко говоря, не радует. Три недели дождей в уборочную кампанию сделали свое дело, пшеница проросла в колосе и потеряла все показатели качества.

"У всех земледельцев в этом году сложился такой форс-мажор, пшеница вся плохая. Тот объем зерна, что успели убрать до дождей, это же мизер. А сейчас весь хлеб идет с полей неклассный. Даже не 4-5 класс, а именно самое низкое качество. Куда это зерно реализовать? Кто сможет ответить на этот вопрос?", - говорит Кайрат Оспанов.

По информации фермера, в приграничных с Казахстаном регионах России аналогичная ситуация. Там тоже ожидают большой объем некондиционного зерна, пригодного только на фураж. Рынок уже отреагировал на избыток неклассной пшеницы и ее покупают по 55-65 тысяч тенге за тонну. Но покупают неохотно.

"Куда нам это зерно сбывать? Только на спиртзаводы и все. Даже для того, чтобы использовать его на фураж для кормления той же птицы, скота, то пшеницу надо довести до определенной кондиции. То есть сушить его до 10-11 процентов влажности, чтобы убить зародыш в зерне. Потому что если этого не сделать, то он будет вреден для здоровья. Но даже если высушить, понести большие затраты на это, куда продавать? Ну нет у нас столько птицефабрик и столько ферм!", - эмоционально говорит Оспанов.

Фермер был в числе тех, кто встречался с министром сельского хозяйства во время его рабочего визита в Костанайскую область. Он говорил это министру и продолжает настаивать: вводить режим ЧС в пострадавших регионах крайне необходимо.

"В противном случае будут только разговоры, а действий никаких не будет. Обещают долги по субсидиям закрыть, льготное дизтопливо дают. Но это такой мизер. Вообще, я думаю, что фермеры в этом году очень сильно пострадают. Есть огромный риск обанкротиться. Те хозяйства, что крупнее, они справятся. А мелкие вряд ли выживут", - считает Оспанов.

Аграрий Александр Климко работает в сельском хозяйстве с 1977 года и говорит, что такой сложной уборочной кампании не видел никогда. Все лето на полях его хозяйства не выпало ни капли дождя, но как только подошло время уборки хлеба, осадки зачастили. Если раньше к началу сентября уборку Климко почти заканчивал, то в этом году начал ее с опозданием едва ли не на месяц. Пшеница ранних и средних сортов проросла в колосе, зерно влажное, а своей сушилки в хозяйстве нет. Поэтому первое зерно, которое собрали, сразу обмолотили и выставили на продажу. Климко говорит, что пока проросшего зерна было до 6-7 процентов, его еще покупали, а когда это число перевалило за 15 процентов, не стали брать.

"Мы намолотили 60 тонн с влажностью 22 процента. Оно никому не нужно, мы его просто будем у себя дорабатывать и пустим на фураж. И с повышенной такой влажностью мы зерно больше не стали молотить. Пшеница будет большинство фуражная. Нас утешает только, что есть прошлогодний запас семян и собственное животноводство. Придется больше заготавливать корма для себя", - рассказывает Александр Климко.

Фермер считает, что помощь государства в закупке у них фуражного зерна жизненно необходима. Потому что даже его крепкое хозяйство рассматривает варианты сокращения поголовья скота, если не будет хватать финансовых ресурсов.

"Этот фураж можно распределить по областям, которые в этом году пострадали от засухи и не имеют собственных кормов. Без государственной поддержки сельхозпроизводители не выкарабкаются. Особенно это касается тех, кто живет на кредитах и лизинге. Тут может и банкротством пахнуть", - говорит Климко.

Председатель Костанайской областной Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Александр Бородин с Климко согласен. Он подтвердил: хорошее качество имеет лишь пшеница, убранная до начала дождей. Все остальное – проросшее.

"Поэтому единственный выход – государство должно поддержать сельское хозяйство, закупить это зерно в пределах себестоимости. Делать это можно через "Продкорпорацию". А цена должна быть, по нашему мнению, в пределах 100-120 тысяч тенге за тонну. Где деньги взять? Можно из Национального фонда, ведь помогали же когда-то финансовым институтам подобным образом. Закупленное через "Продкорпорацию" фуражное зерно можно отправить на юг, где проблемы с кормами, либо в Иран", - считает Бородин.

При этом аграрий опасается, что большой объем фуража может хлынуть из России, где аналогичная ситуация с качеством хлеба. Поэтому решение Минсельхоза о продлении запрета на ввоз российской пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом считает вполне разумным и своевременным. Исключения будут составлять мукомолы, элеваторы и птицеводческие хозяйства.

"Казахстан от этого запрета, безусловно, выиграет. Во-первых, мы защищаем внутренний рынок от влияния российского зерна. Во-вторых, наши мукомолы в условиях дефицита качественной пшеницы третьего класса будут нуждаться в сырье. Но при отправке продукции в Казахстан важно, чтобы это была качественная продукция. Сейчас ни в коем случае нельзя допустить, чтобы возили фураж. У нас и своего такого зерна достаточно", - считает Александр Бородин.

По мнению агрария, если "Продкорпорация" пойдет на такой шаг и закупит фуражное зерно по высокой цене, это позволит фермерам пережить кризисный год и рассчитаться с кредитами.