Появилось жуткое видео состояния уроженки Казахстана после первого поражения в UFC
Сегодня, 16:48
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Сегодня, 16:48Сегодня, 16:48
110Фото: sports.kz
Российская девушка-боец Марина Мохнаткина показала, как выглядит ее подруга Ирина Алексеева после первого поражения в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
На видео уроженка Казахстана лежит на больничной койке, а на ее лице и по всему телу — ссадины и кровавые подтеки. Посмотреть видео можно ниже.
"Всю себя отдала сегодня! Но как есть. Вернется сильнее", — подписала Мохнаткина сториз в Instagram.
Напомним, Ирина Алексеева (5-2) выступила на турнире UFC Fight Night 230, где сразилась с англичанкой Мелиссой Диксон (6-0). Россиянка проиграла единогласным решением судей — это ее первое поражение в крупнейшем ММА-промоушне.
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