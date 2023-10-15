Появилось жуткое видео состояния уроженки Казахстана после первого поражения в UFC

Российская девушка-боец Марина Мохнаткина показала, как выглядит ее подруга Ирина Алексеева после первого поражения в UFC, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

На видео уроженка Казахстана лежит на больничной койке, а на ее лице и по всему телу — ссадины и кровавые подтеки. Посмотреть видео можно ниже.

"Всю себя отдала сегодня! Но как есть. Вернется сильнее", — подписала Мохнаткина сториз в Instagram.

Напомним, Ирина Алексеева (5-2) выступила на турнире UFC Fight Night 230, где сразилась с англичанкой Мелиссой Диксон (6-0). Россиянка проиграла единогласным решением судей — это ее первое поражение в крупнейшем ММА-промоушне.