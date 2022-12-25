Появилось видео зрелищного нокаута Батыра Джукембаева

Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев вернулся на ринг после долгого отсутствия, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Sports.kz.

Он выступил на вечере бокса в Алматы, где встретился с южноафриканцем Ксолани Мкотхели (19-7, 12 КО). Этот поединок прошел в первом полусреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Он закончился победой Джукембаева техническим нокаутом в шестом раунде, перед этим его соперник трижды побывал в нокдауне.

Таким образом, Батыр Джукембаев одержал двадцатую победу в профессиональной карьере, а Ксолани Мкотхели потерпел восьмое поражение. Добавим, что Джукембаев не дрался с декабря прошлого года. Что касается его соперника, то Мкотхели является чемпионом ЮАР.