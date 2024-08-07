  • 7 Августа, 17:41
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Появилось видео задержания женщины, взявшей деньги у Бишимбаевых за смягчение приговора

Сегодня, 17:13
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:13
Сегодня, 17:13
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Фото: baigenews.kz

Завершено расследование в отношении астанчанки, подозреваемой в хищении 100 миллионов тенге под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Видео с её задержанием показали в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы "Г". Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 миллионами тенге путём обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере", - сообщили в Антикоре. 

В отношении женщины избрана мера пресечения "Содержание под стражей".

Расследование завершено. Идёт ознакомление с материалами дела.

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