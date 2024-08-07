Появилось видео задержания женщины, взявшей деньги у Бишимбаевых за смягчение приговора

Завершено расследование в отношении астанчанки, подозреваемой в хищении 100 миллионов тенге под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Видео с её задержанием показали в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz.

"Антикоррупционной службой по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы "Г". Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 миллионами тенге путём обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере", - сообщили в Антикоре.