Появилось видео задержания женщины, взявшей деньги у Бишимбаевых за смягчение приговора
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Завершено расследование в отношении астанчанки, подозреваемой в хищении 100 миллионов тенге под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Видео с её задержанием показали в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz.
"Антикоррупционной службой по заявлению родственников Куандыка Бишимбаева завершено досудебное расследование в отношении жительницы столицы "Г". Она подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, то есть в завладении 100 миллионами тенге путём обмана под предлогом смягчения приговора Бишимбаеву. Действия подозреваемой квалифицированы по подстрекательству к даче взятки в особо крупном размере", - сообщили в Антикоре.
В отношении женщины избрана мера пресечения "Содержание под стражей".
Расследование завершено. Идёт ознакомление с материалами дела.
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