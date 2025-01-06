  • 6 Января, 16:55
  • BAIGENEWS

Появилось новое видео массового ДТП на трассе Астана-Щучинск

Разбиты 95 автомобилей.

Сегодня, 15:59
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: baigenews.kz

В Сеть выложили кадры с видеорегистратора, зафиксировавшего момент массового ДТП с участием 95 машин на трассе Астана-Щучинск, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 3 января.  

 
 
 
 
 
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Публикация от Сергек Казахстан (@sergek.kaz)

Ранее BaigeNews.kz писал о том, кто заплатит за повреждение 95 автомобилей.

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