В Сеть выложили кадры с видеорегистратора, зафиксировавшего момент массового ДТП с участием 95 машин на трассе Астана-Щучинск, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла 3 января.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергек Казахстан (@sergek.kaz)

Ранее BaigeNews.kz писал о том, кто заплатит за повреждение 95 автомобилей.