Появилось новое видео массового ДТП на трассе Астана-Щучинск
Разбиты 95 автомобилей.
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
117Фото: baigenews.kz
В Сеть выложили кадры с видеорегистратора, зафиксировавшего момент массового ДТП с участием 95 машин на трассе Астана-Щучинск, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла 3 января.
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Ранее BaigeNews.kz писал о том, кто заплатит за повреждение 95 автомобилей.
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