Полицейские обеспечивают безопасность на месте пожара в Абайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что в Бескарагайском районе области Абай произошёл степной пожар. Порывистый ветер способствовал стремительному распространению огня, который перекинулся на лесной массив. Пожар охватил квартал Морозовского филиала ГЛПР "Семей орманы".

Для координации действий полиции на место происшествия прибыл заместитель начальника ДП региона Ернар Базаров. Он вошёл в состав оперативного штаба, работу которого возглавляет аким области Берик Уали.

Как сообщает ДП области, полицейские обеспечивают безопасность на месте происшествия, помогают координировать действия экстренных служб и предотвращают распространение панических настроений среди населения. Полиция и МЧС предоставили видеокадры тушения пожара.

"Ситуация находится на особом контроле. Полиция тесно взаимодействует с ДЧС, лесной охраной и акиматом. Задача – не только ликвидировать огонь, но и максимально обезопасить население и их имущество", – отметил Ернар Базаров.

На борьбу с огнём направлены силы и средства ДЧС области Абай, Павлодарской области, а также лесные хозяйства "Семей орманы" и "Иртыш орманы". В общей сложности на месте работают 240 человек и 96 единиц техники. Проводится аэровизуальный облёт.