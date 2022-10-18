Появились подробности в деле со скандальным выдвижением Нуржана Альтаева в кандидаты в президенты

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В Сети распространилось видеообращение руководителя Карагандинского областного филиала общественного объединения "Мұқалмас" Майры Абрахмановой. Женщина заявила, что РОО, будучи независимым наблюдателем за ходом выборов, не собиралось поддерживать ничью кандидатуру в президенты, в том числе и Нуржана Альтаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"6 октября в чат приходит сообщение об онлайн-конференции. Тема была не обозначена. К пяти часам скидывается письмо на русском языке без подписей от Коалиции оппозиционеров Казахстана. Обычно Коалиция пишет письмо на государственном языке и закрепляет подписями. В онлайн-конференции людей было очень мало, меньше 20. Было пять директоров региональных штабов, и председатель РОО "Мұқалмас" Айкадыр Ысымулы прочитал письмо от Коалиции, где Ермурат Бапи и Серикжан Мамбеталин отзывают свои кандидатуры, якобы выдвинутые Коалицией. А мы должны поддержать Нуржана Альтаева", - рассказала Майра Абрахманова.

По словам Абдрахмановой, 13 из 15 присутствующих руководителей филиалов высказались против кандидатуры экс-депутата Альтаева.

"В том числе я. К нашему сожалению, на следующий день мы узнаем, что Айкадыр Ысымулы, Амангазы Заитов, Курмангазы Айтмырза и Оразымбет Турлыхан понесли в ЦИК, обходя наши интересы, протокол о выдвижении кандидатуры Альтаева, чему мы были сильно удивлены. Конечно, я после этого написала иск в районный суд Астаны – Байконур", - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что бывшего члена "Нур Отана" подозревали в фальсификации документов, поданных в ЦИК. 7 октября Комиссия получила бумаги от республиканского общественного объединения "Мұқалмас" о выдвижении Нуржана Альтаева кандидатом на выборы президента: протокол заседания высшего органа РОО, заявление Альтаева о согласии баллотироваться, справку о внесении избирательного взноса и другие.

В тот же день в Центризбирком поступило заявление от ряда руководителей филиалов РОО "Мұқалмас", заявивших о фальсификации протокола заседания.

12 октября ЦИК приостановила процедуру установления соответствия кандидата в президенты Альтаева требованиям законодательства, потому что стало известно, что представители РОО "Мұқалмас" обратились в суд района Байконыр Астаны о приостановлении действия протокола общего собрания общества.