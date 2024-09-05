Появились подробности расставания Рыбакиной с тренером

Американский журналист Джон Вертхейм поделился мнением о расставании казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной с ее тренером Стефано Вуковым, передаёт BaigeNews со ссылкой на Sports.kz.

"Ее давний тренер Вуков заставлял многих людей чувствовать себя неуютно, включая персонал WTA. Он открыто кричал на нее, они иногда ссорились во время матчей, еще он набил эту татуировку [с именем Рыбакиной после ее победы на Уимблдоне — прим.]...

Перед US Open-2024 Рыбакина объявила, что они с Вуковым расстаются. По своему обыкновению — и по своему праву — она уклонилась от всех вопросов. WTA не ответила на мои запросы с просьбой разъяснить ситуацию. Мне сказали, что ее отказ от участия до второго круга был связан со здоровьем и не связан с Вуковым. Она сама должна прояснить ситуацию, если захочет", — пишет Вертхейм.