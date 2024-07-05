  • 5 Июля, 18:34
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Появились подробности, как будет выглядеть этноаул на Всемирных играх кочевников в Астане

Сегодня, 18:15
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Арман Мухатов Сегодня, 18:15
Сегодня, 18:15
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Фото: Арман Мухатов

Подготовка к Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане вышла на финишную прямую. Спортивные объекты практически полностью готовы встретить зарубежных гостей. Этноаул площадью в 100 000 квадратных метров познакомит их с казахстанской культурой. А стадион "Астана Арена" удивит всех грандиозным двухчасовым шоу. Подробности грядущих спортивных состязаний рассказали на презентации для зарубежной прессы и дипломатов. Корреспондент BaigeNews.kz удивлялся вместе с ними. 

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