Появились подробности, как будет выглядеть этноаул на Всемирных играх кочевников в Астане

Подготовка к Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября в Астане вышла на финишную прямую. Спортивные объекты практически полностью готовы встретить зарубежных гостей. Этноаул площадью в 100 000 квадратных метров познакомит их с казахстанской культурой. А стадион "Астана Арена" удивит всех грандиозным двухчасовым шоу. Подробности грядущих спортивных состязаний рассказали на презентации для зарубежной прессы и дипломатов. Корреспондент BaigeNews.kz удивлялся вместе с ними.