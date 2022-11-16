Появились новые подробности о состоянии Айдоса Ербосынулы, попавшего в реанимацию после нокаута

Фото: Instagram/yerbossynuly_aidos

Представители промоутерской компании Suleimen Promotions сообщили о состоянии здоровья казахстанского боксера Айдоса Ербосынулы, получившего тяжелую черепно-мозговую травму в своём последнем бою, передаёт BaigeNews.kz.

"Приятные новости. Наш герой, боксер второго среднего веса Айдос Ербосынұлы после операции был переведен из отделения интенсивной терапии в обычную палату. По словам представителя компании в США, его здоровье значительно улучшилось. Боксер всё еще будет находиться под контролем врачей. Давайте поддержим нашего героя", - говорится в официальном заявлении промоушена.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suleimen Promotions (@suleimen_promotions_official)

Напомним, что казахстанский боксёр проиграл нокаутом кубинцу Давиду Моррелю в бою за титул чемпиона мира WBA Regular. После поединка он был экстренно госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, его ввели в искусственную кому.