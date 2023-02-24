Появились кадры с места аварии, в которой погиб Darkhan Juzz

Фото: instagram.com/ztb_kz

В соцсетях появилось видео из Таиланда, с места аварии, в которой погиб популярный музыкант Darkhan Juzz, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры опубликовало сетевое издание ZTB.KZ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сетевое издание "ZTB.KZ" (@ztb_kz)

Напомним, 24 февраля стало известно, что Darkhan Juzz попал в аварию на арендованном мопеде и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему был 31 год.

Консул РК находится на связи с родными погибшего.