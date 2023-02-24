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instagram.com/ztb_kz Сегодня, 19:35
198
Сегодня, 19:35
198
Фото: instagram.com/ztb_kz

Появились кадры с места аварии, в которой погиб Darkhan Juzz

В соцсетях появилось видео из Таиланда, с места аварии, в которой погиб популярный музыкант Darkhan Juzz, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры опубликовало сетевое издание ZTB.KZ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Сетевое издание "ZTB.KZ" (@ztb_kz)

Напомним, 24 февраля стало известно, что Darkhan Juzz попал в аварию на арендованном мопеде и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему был 31 год.

Консул РК находится на связи с родными погибшего.

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#происшествия #видео #таиланд #музыка
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:35
198
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