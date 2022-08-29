Лента новостей
- Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду 01:40 22
- В Актау мужчина спас унесённых в море девочек 00:27 215
- Сельхозярмарку в столице продлили по просьбе горожан 28.08.2022 158
- Житель Кызылорды стрелял в воздух во время свадьбы 28.08.2022 201
- Казахстанские гимнастки завоевали три медали в Венгрии 28.08.2022 200
- Пеликан гулял среди людей на заправке в Актюбинской области 28.08.2022 212
- Еженедельная телепередача, посвящённая работе президента, появилась в Казахстане 28.08.2022 229
- Установить рекорд Гиннеса планируют в Казахстане к Съезду лидеров мировых религий 28.08.2022 390
- Ерлана Тургумбаева допросили по делу о январских беспорядках 28.08.2022 1255
- В Павлодарской области вернули в бюджет более 30 миллионов тенге нереализованных грантов 28.08.2022 245
- Телеграмму соболезнования президенту Пакистана направил Токаев 28.08.2022 270
- Зороастрийский храм нашли археологи в Туркестанской области 28.08.2022 531
- Экибастузские Бонни и Клайд: за растрату 25 миллионов может сесть пара влюблённых 28.08.2022 613
- Пожар на оптовом рынке в Алматы локализовали за 25 минут 28.08.2022 486
- 120 потерявшихся детей вернули родителям на концерте в Атырау 28.08.2022 431
- Казахстанцы стали вдвое чаще жаловаться на услуги по ОСМС 28.08.2022 588
- Ноттинг-Хиллский карнавал возвращается на улицы Лондона 28.08.2022 332
- Пожар произошел на рынке "Саудакент" в Алматы 28.08.2022 631
- Казахстанские военные заняли третье место на Армейских международных играх 28.08.2022 528
- Анна Данилина уступила в финале турнира WTA 250 28.08.2022 313
- 10-летнего электросамокатчика сбил внедорожник в Атырау 28.08.2022 477
- Тысячи краснокнижных птиц сняли на видео в Коргалжынском заповеднике 28.08.2022 384
- В ВКО из-за отсутствия средств на ремонт плотины катастрофически обмелел водоём 28.08.2022 429
- Сербия и Косово урегулировали спор о документах по поводу перемещения своих граждан через границу 28.08.2022 663
- 46 кандасов из Туркменистана приняли в Павлодаре 28.08.2022 1395
- Конституционный суд обеспечивает верховенство Конституции на всей территории страны —Иоган Меркель 28.08.2022 410
- Казахстан стал мировым лидером в боксе в среднем весе 28.08.2022 767
- Ситуация с КВИ в Казахстане стабилизировалась 28.08.2022 448
- Кредиты на 22 миллиона тенге "навешал" на знакомых житель ВКО 28.08.2022 705
- Около тысячи человек погибли из-за наводнения в Пакистане 28.08.2022 592
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2337
- Геннадий Головкин обратился к Жанибеку Алимханулы 28.08.2022 1527
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 579
- Несколько часов тушат мусорный полигон в Уральске 28.08.2022 464
- Штормовое предупреждение объявили в девяти областях Казахстана 28.08.2022 557
- Потерпевших и обвиняемых по делу о финпирамидах в Актобе потряс приговор суда 28.08.2022 831
- Забравшийся на кран мужчина арестован на пять суток в Нур-Султане 27.08.2022 493
- План возвращения земель государству озвучили в Минсельхозе 27.08.2022 858
- Какой будет погода в Казахстане 28 августа 27.08.2022 434
- Аким Алматы Ерболат Досаев провёл встречу с ректорами вузов 27.08.2022 842
- Казахстан на год приостановит экспорт военной продукции 27.08.2022 453
- Снять ограничения на вывоз муки и пшеницы предложил глава Минсельхоза РК 27.08.2022 434
- Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют 30 августа 27.08.2022 527
- Аэропорт Нур-Султана нарушал законодательство при продаже авиатоплива 27.08.2022 643
- Более трёх миллиардов тенге должны за комуслуги жители Алматы 27.08.2022 435
- Видеосервис для общения солдат с семьями внедрили в армии Казахстана 27.08.2022 516
- 100 километров за сутки по нехоженым горным тропам вокруг Алматы готов пробежать казахстанец 27.08.2022 846
- Президент поздравил боксёра Жанибека Алимханулы 27.08.2022 466
- Учителям предстоит конкурс при приеме на работу 27.08.2022 554
- В каких регионах школьников будут кормить бесплатно 27.08.2022 516
- Материнская смертность снизилась на 58 процентов в Казахстане 27.08.2022 568
- Градостроительный совет начнёт работу с 14 сентября в Алматы 27.08.2022 386
- В сёлах, где проживают свыше пяти тысяч жителей, будут открыты центры ПМСП 27.08.2022 576
- Жанибек Алимханулы стал чемпионом мира по боксу по версии WBO 27.08.2022 474
- "У меня в сумке бомба": мужчину задержали на ЖД вокзале Мангистау 27.08.2022 549
- Фейковую соцпомощь от несуществующего фонда имени Токаева предлагают в соцсетях 27.08.2022 412
- Казахстанец Артём Захаров завоевал вторую медаль на велотреке в Чехии 27.08.2022 434
- Казахстанское дизтопливо "утекает" в приграничные регионы - КМГ 27.08.2022 637
- Работу "закладчика" под видом администратора или курьера предлагают на сайтах поиска работы 27.08.2022 596
- Кто ест сахар за бюджетные деньги? Новый выпуск "Истории одной госзакупки" 27.08.2022 512
- Торговцам сгоревшего рынка в Туркестанской области окажут помощь 27.08.2022 465
- Битва за ботсад: как учёные "воюют" с торговцами — репортаж 27.08.2022 1028
- В СКО прошел республиканский слёт животноводов 27.08.2022 507
- На 60% за пять лет вырос объём субсидий на животноводство в Казахстане 27.08.2022 469
- Международный форум ко Дню Конституции прошёл в Нур-Султане 27.08.2022 628
- Казахстанские авиаперевозчики закупят ещё 12 самолётов до конца года 27.08.2022 402
- "КазАвтоЖол" и "Казахавтодор" объединили по поручению президента 27.08.2022 422
- День Конституции: куда сходить в Нур-Султане 27.08.2022 621
- Девушку осудили за гибель самокатчика в Усть-Каменогорске 27.08.2022 1046
- Проекты по развитию потенциала женщин в IT-сфере представили в Нур-Султане 27.08.2022 756
- "Вижу большой задел для взаимовыгодного сотрудничества". Интервью с послом Армении в Казахстане 27.08.2022 845
- Скляр прокомментировал прошение Шукеева об отставке 27.08.2022 1492
- До 17 процентов снизить импорт сахара планирует Минсельхоз к 2026 году 27.08.2022 532
- "Это очень дорого" — вице-премьер о ценах на сахар в Казахстане 27.08.2022 540
- Минимальную розничную цену на сахар хотят установить в Казахстане 27.08.2022 504
- Всё познаётся в сравнении: Казахстан входит в топ-10 стран с самыми низкими ценами на жильё — аналитики 27.08.2022 661
- Доходы бюджета-2023 увеличатся почти на четверть к оценке 2022 года - Смаилов 27.08.2022 550
- Каким будет курс доллара в 2023 году. Прогноз правительства РК 27.08.2022 1024
- "Горячую линию" по дизельному топливу запустили в Казахстане 27.08.2022 372
- Стала известна дата запуска первого авиарейса из Вьетнама в Казахстан 27.08.2022 442
Появилась информация о приглашении Аршавина в казахстанскую команду
Появилась информация о возможном участии экс-игрока "Кайрата" Андрея Аршавина во втором сезоне медиалиги в составе казахстанской команды SD Family, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.
Ранее стало известно о том, что Аршавин включен в заявку клуба как "медийный футболист". В свою очередь телеграм-канал "Мутко против" выразил сомнения насчет участия Аршавина в составе казахстанцев.
"Андрей Аршавин попал в заявку одной из команд медиалиги. Вот только у самого Аршавина, кажется, никто не спросил. По моим данным, сам Андрей не давал согласие на включение в состав и вообще не планирует играть ни за какую из команд (по крайней мере в этом сезоне)", - сообщает источник спортивного портала.
Отметим, что также в SD Family присутствуют еще несколько игроков, которые в разное время выступали на уровне КПЛ и в сборной Казахстана. В частности, это дисквалифицированный на четыре года Айбол Абикен, экс-защитник "Астаны" Евгений Постников, бывший хавбек "Кайрата" Куаныш Советов, а также воспитанник "Шахтера" Егор Алишаускас. Ранее источники также сообщали о возможном участии Бауыржана Исламхана. Новый сезон медиалиги стартует в сентябре. В первом розыгрыше SD Family также участвовал в этом турнире.
Напомним, что Аршавин выступал за "Кайрат" с 2016 по 2018 год. На данный момент бывший игрок сборной России и лондонского "Арсенала" является заместителем генерального директора по спортивному развитию "Зенита".
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 2337
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 579
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 5786
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 735
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3390
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25422
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 7843
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1435
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 4929
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1699
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18511
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3453
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4273
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2669
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8209
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3576
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2408
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2462
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6143
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2585
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2236
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4693
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2494
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10081
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2292
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2379
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2270
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4728
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2482
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 2918
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3536
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4359
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4142
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3822
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5050
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4844
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4713
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5005
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7297
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 10868
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6569
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7420
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6683
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10097
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6044
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6709
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 8888
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7443
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7333
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6577
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8389
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6791
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16355
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 8983
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8355
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8677
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9083
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8319
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8409
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 8804
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10075
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8575
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 9912
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13245
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8593
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10120
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8025
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7808
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8696
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 8886
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7724
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9198
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7499
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9217
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15847
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7829
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 8944
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8805
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19814
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9757
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6742
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6015
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6098
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6351
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5787
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9815
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6502
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8448
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9378
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9383
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7033
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7184
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 21859
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8128
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10075
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7319
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8717
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9310
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10272
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8723
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10741
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10164
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11250
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11471
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27714
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11849
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12621
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12586
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12396
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13354
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 20938
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12784
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20012
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30393
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14512
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 17769
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18733
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 20988
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 16993
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18187
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16281
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16417
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16250
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31816
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18114
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16821
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20864
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20771
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21050
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20164
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20396
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22541
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23177
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21742
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21322
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22186
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21754
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21005
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22649
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21674
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 21983
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23540
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24696
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24157
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23483
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25655
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23149
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 25921
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23662
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54472
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25181
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24329
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25172
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 23968
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24022
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24233
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24026
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 24901
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24360
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25595