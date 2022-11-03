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Повысят ли тарифы на комуслуги в Казахстане?
Алматинскую ТЭЦ-2 посетил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Асан Дарбаев и рассказал о регулировании тарифов.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о необходимости разработки новой тарифной политики в сферах ЖКХ и энергетики. В то же время, тарифы на коммунальные услуги являются чувствительной статьёй расходов для многих простых казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
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Как оказалось, субъекты естественных монополий сегодня работают по затратному методу.
"У нас есть оперативные данные по Алматы, здесь в регистре 114 субъектов. По ним провели анализ тарифных смет и инвестпрограмм, и у 17 субъектов установили неисполнение. Компании из разных сфер - газоснабжение, энергетика, водоснабжение, по ним неисполнение в целом вышло на сумму 254 миллиона тенге, данные средства подлежат возврату через введение компенсирующего тарифа на 12 месяцев", - сказал Асан Дарбаев.
По словам Дарбаева, по республике выявлено неисполнение тарифных смет и инвестпрограмм монополистами на сумму чуть больше 5 миллиардов тенге. По всем "нарушителям" приняты решения по введению временного компенсирующего тарифа.
"То есть, средства, которые они получили за счет тарифа, не были ими израсходованы, считаются необоснованным доходом и подлежат возврату через компенсирующие тарифы", - пояснил А. Дарбаев.
Если за отопительный сезон монополист получил больше средств, но выработал меньше тепла из-за тёплой погоды в отопительный период, например, то на следующий отопительный сезон для него предусматривается перерасчёт.
"По республике сумма возврата в части тепла вышла 500 миллионов тенге, в том числе Алматы 34 миллиона тенге", - отметил Дарбаев.
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ТЭЦ-2
Причины, по которым начата модернизация ТЭЦ-2 – необходимость улучшения экологии и стабильная обеспеченность электроэнергией и теплом.
"Тариф после запуска новой газовой ТЭЦ-2 будет зависеть от стоимости самого проекта и энергоресурсов (цены газа) на тот момент, забегать вперёд достаточно сложно. Данный вопрос будет обсуждаться достаточно широко с общественностью, будет открытая презентация о составляющих стоимости. Мы постараемся довести до каждого абонента, что входит в тариф. Также будут рассматриваться возможности субсидирования тарифа для определенной категории граждан", - заверил Дарбаев.
Выравнивание тарифов на свет в Алматы
Основные факторы, которые влияют на удорожание тарифа - это цены энергопроизводящих организаций (ТЭЦ, ГЭС и так далее). Их доля в конечном тарифе для потребителей – 60 процентов. В июле Минэнерго повысил на 27 энергопроизводящих станциях отпускную цену, в среднем на 10%. Это привело к тому, что в ряде регионов было удорожание тарифа за электричество.
Также сейчас в Алматы начали уравнивать тариф на свет для разных групп потребителей. Ведь население платит за свет меньше, чем бизнес и бюджетные организации. В скором времени тариф будет единым для всех. Это поможет предпринимателям удержать цены на товары и услуги и замедлит инфляцию, считают эксперты.
Тариф для бюджетных организаций выше среднеотпускного. На его экономии тоже видят выгоду. Так, в Алматы работа по выравниванию уже начата: небольшой шаг на сокращение дифференциации уже есть - на 3%.
"Когда очередной шаг будет, будем обсуждать. Забегать вперёд не будем, работаем с Минэнерго. Сначала нужно понять, что нас ожидает в плане производства электроэнергии в 2023 году", - сказал Дарбаев.
По словам чиновника, сейчас заявок на повышение тарифов на комуслуги не поступало пока ни по Алматы, ни по Казахстану.
"Повышения тарифов не ожидаем. Если поступят заявки, в любом случае будем обсуждать с общественностью", - заверил Дарбаев.
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