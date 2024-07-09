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Повысить тариф на платных дорогах планируют в Казахстане

Сегодня, 11:32
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baigenews.kz Сегодня, 11:32
Сегодня, 11:32
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Фото: baigenews.kz

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на платных дорогах на 20% для полного возмещения затрат на содержание, передаёт BaigeNews.kz

"Поддержание дорог на должном уровне - серьезная проблема. На содержание 25 тысяч километров дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге. Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена, для разгрузки бюджета", - сообщил Марат Карабаев.

По его данным, на сегодня общая протяженность платных дорог составляет 3 тысячи 2 сотни километров. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 млрд тенге. Средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.

"В целях содержания на нормативном уровне дорог, прошедших реконструкцию, в текущем году планируется поэтапное введение платы на 11 участках протяженностью более 2 тысяч километров", - добавил глава Минтранспорта.

Речь идет о таких участках, как:

  • Кызылорда-Арал;
  • Актобе-Оренбург;
  • Костанай-Тройцк;
  • Костанай-Денисовка;
  • Актау-Бейнеу;
  • Кандыагаш-Макат;
  • Балхаш-Бурылбайтал;
  • Бурылбайтал-Шу;
  • Ушарал-Достык;
  • Объезд г. Караганды;
  • Объезд г. Тараз.

"Тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и др.). В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну", - отметил Марат Карабаев.

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