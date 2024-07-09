Повысить тариф на платных дорогах планируют в Казахстане
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Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на платных дорогах на 20% для полного возмещения затрат на содержание, передаёт BaigeNews.kz
"Поддержание дорог на должном уровне - серьезная проблема. На содержание 25 тысяч километров дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге. Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена, для разгрузки бюджета", - сообщил Марат Карабаев.
По его данным, на сегодня общая протяженность платных дорог составляет 3 тысячи 2 сотни километров. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 млрд тенге. Средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.
"В целях содержания на нормативном уровне дорог, прошедших реконструкцию, в текущем году планируется поэтапное введение платы на 11 участках протяженностью более 2 тысяч километров", - добавил глава Минтранспорта.
Речь идет о таких участках, как:
- Кызылорда-Арал;
- Актобе-Оренбург;
- Костанай-Тройцк;
- Костанай-Денисовка;
- Актау-Бейнеу;
- Кандыагаш-Макат;
- Балхаш-Бурылбайтал;
- Бурылбайтал-Шу;
- Ушарал-Достык;
- Объезд г. Караганды;
- Объезд г. Тараз.
"Тарифы на платные дороги в Казахстане значительно ниже по сравнению с другими странами (Россия, Беларусь, Турция, Китай, Польша и др.). В этой связи прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на 20% для полного возмещения затрат на содержание. При этом будут предусмотрены соответствующие льготы местным водителям. Основная нагрузка будет направлена на транзитные автомобили, проходящие через страну", - отметил Марат Карабаев.
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