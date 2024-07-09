Повысить тариф на платных дорогах планируют в Казахстане

Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на платных дорогах на 20% для полного возмещения затрат на содержание, передаёт BaigeNews.kz

"Поддержание дорог на должном уровне - серьезная проблема. На содержание 25 тысяч километров дорог республиканского значения необходимо 80 млрд тенге. Поэтому работа по внедрению платных дорог будет продолжена, для разгрузки бюджета", - сообщил Марат Карабаев.

По его данным, на сегодня общая протяженность платных дорог составляет 3 тысячи 2 сотни километров. По итогам прошлого года с этих дорог было собрано 30 млрд тенге. Средства были направлены на содержание дороги, текущий ремонт и приобретение техники.

"В целях содержания на нормативном уровне дорог, прошедших реконструкцию, в текущем году планируется поэтапное введение платы на 11 участках протяженностью более 2 тысяч километров", - добавил глава Минтранспорта.

Речь идет о таких участках, как:

Кызылорда-Арал;

Актобе-Оренбург;

Костанай-Тройцк;

Костанай-Денисовка;

Актау-Бейнеу;

Кандыагаш-Макат;

Балхаш-Бурылбайтал;

Бурылбайтал-Шу;

Ушарал-Достык;

Объезд г. Караганды;

Объезд г. Тараз.