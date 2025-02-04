Согласно докладу Всемирного банка "Финансирование будущего: Увеличение доходов для долгосрочных инвестиций", экономика Казахстана вырастет на 4,5-5 процентов в 2025 году в результате увеличения добычи нефти и продолжающейся фискальной поддержки. Однако, по данным экспертов, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов, передаёт BaigeNews.kz.

Прогнозируется постепенное снижение инфляции до 6 процентов в 2026 году. Тем не менее, продолжающееся фискальное расширение и увеличивающаяся волатильность валюты могут поддерживать инфляционное давление, сохраняя её выше целевого уровня.

"Фискальная политика Казахстана продолжает оставаться стимулирующей с высоким бюджетным дефицитом в 2025-2026 годах. Хотя государственный долг остаётся управляемым, возрастающая зависимость от внутреннего заимствования и изъятий средств из Национального фонда Республики Казахстан для покрытия фискальных дефицитов вызывает опасения по поводу долгосрочной устойчивости Фонда. В данном докладе мы подчеркиваем важность фискальной дисциплины и диверсификации источников доходов для решения этих проблем", – подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Андрей Михнев.

Доклад отмечает ключевые риски, которые включают снижение глобального спроса и цен на нефть; продолжительное фискальное расширение и негативное влияние экстремальных погодных явлений на инфраструктуру и экономическую активность.

Налоги на добавленную стоимость (в % от ВВП) / Сбор НДС в зависимости от ставок НДС (в % от ВВП, процентах)

Согласно исследованию, налоговые доходы Казахстана значительно отстают от аналогичных показателей других стран, что ограничивает финансирование основных государственных услуг и долгосрочных приоритетов.

Доходы от ПНН (в % от ВВП в 2022 году) /Эволюция доходов от ПНН (в % от ВВП)

Специальный раздел доклада обсуждает реформы по мобилизации доходов. В документе изложена комплексная программа налоговой реформы для решения фискальных проблем. Предлагаемые реформы включают переход к прогрессивной системе подоходного налога, поэтапное прекращение неэффективных налоговых льгот, реформы НДС, приведение акцизных налогов в соответствие с экологическими целями и улучшение налогового администрирования.

Текущее состояние инфраструктуры в Казахстане требует увеличения государственных инвестиций в отрасль, необходимых для повышения производительности и обеспечения непрерывных и эффективных государственных услуг. Поэтому критически важно увеличить фискальные доходы для необходимого финансирования долгосрочных приоритетов развития, отметили во Всемирном банке.