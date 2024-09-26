Повысить поставки нефти до 2,5 миллионов тонн просит Германия у Казахстана
Сегодня, 06:43
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Сегодня, 06:43Сегодня, 06:43
139Фото: pixabay.com
Германия направила Казахстану запрос об увеличении поставок нефти из с 1,2 до 2,5 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил в ходе конференции KIOGE в Алматы.
"Но для этого требуется как согласие российской стороны по транзиту данного объема, так и готовность наших нефтедобывающих предприятий осуществлять поставку. Сейчас мы только начали эти консультации", - сообщил глава минэнерго.