  • 26 Сентября, 08:01
  • BAIGENEWS

Повысить поставки нефти до 2,5 миллионов тонн просит Германия у Казахстана

Сегодня, 06:43
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:43
Сегодня, 06:43
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Фото: pixabay.com

Германия направила Казахстану запрос об увеличении поставок нефти из с 1,2 до 2,5 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил в ходе конференции KIOGE в Алматы.

"Но для этого требуется как согласие российской стороны по транзиту данного объема, так и готовность наших нефтедобывающих предприятий осуществлять поставку. Сейчас мы только начали эти консультации", - сообщил глава минэнерго.

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