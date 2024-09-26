Повысить поставки нефти до 2,5 миллионов тонн просит Германия у Казахстана

Германия направила Казахстану запрос об увеличении поставок нефти из с 1,2 до 2,5 миллионов тонн, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил в ходе конференции KIOGE в Алматы.