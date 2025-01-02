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Повышенный ранг опасности: в Алматы рассказали подробности о пожаре в ТРЦ "Москва"

Из здания пришлось эвакуировать тысячу посетителей.

Сегодня, 18:48
АВТОР
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кадр из видео Kris_p_almaty Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: кадр из видео Kris_p_almaty

Подробности тушения пожара в торгово-развлекательном центре "Москва" рассказали в ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отмечают, что в вытяжной трубе загорелись жировые отложения, затем огонь перекинулся на крышу здания. Пожар тушили 65 человек и 20 единиц техники.

"2 января в 16:50. Силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу опасности, получив сообщение о возгорании в торгово-развлекательном центре "Москва". Первое подразделение установило открытое горение кровли. После разведки стало известно, что произошло загорание жировых отложений ч переходом через воздуховод на кровлю четырёхэтажного здания ТРЦ. Оперативными действиями пожар был ликвидирован в 17:25. Жертв и пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано тысяча человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщил первый заместитель начальника ДЧС города Алматы Багдат Чайзада. 

Напомним, кадры с места ЧП появились в социальных сетях, когда из здания ТРЦ начали эвакуировать посетителей.

 

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