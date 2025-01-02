Подробности тушения пожара в торгово-развлекательном центре "Москва" рассказали в ДЧС Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отмечают, что в вытяжной трубе загорелись жировые отложения, затем огонь перекинулся на крышу здания. Пожар тушили 65 человек и 20 единиц техники.

"2 января в 16:50. Силы и средства ДЧС Алматы выехали по повышенному рангу опасности, получив сообщение о возгорании в торгово-развлекательном центре "Москва". Первое подразделение установило открытое горение кровли. После разведки стало известно, что произошло загорание жировых отложений ч переходом через воздуховод на кровлю четырёхэтажного здания ТРЦ. Оперативными действиями пожар был ликвидирован в 17:25. Жертв и пострадавших нет. Всего из здания было эвакуировано тысяча человек. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, — сообщил первый заместитель начальника ДЧС города Алматы Багдат Чайзада.

Напомним, кадры с места ЧП появились в социальных сетях, когда из здания ТРЦ начали эвакуировать посетителей.