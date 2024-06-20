Повышенный налог: что будет считаться роскошью в Казахстане

Директор департамента налоговой и таможенной политики МНЭ РК Ерлан Сагнаев рассказал, что будет считаться роскошью в Казахстане и, соответственно, облагаться налогом, передаёт BaigeNews.kz.

"Если один объект или более превышает оценочную стоимость в 450 миллионов тенге, тогда автоматически включается повышенная ставка налога на имущество. По автомобилям, которые будут импортированы с вступлением в силу нового Налогового кодекса, если таможенная стоимость превышает 75 миллионов тенге, тогда на входе сумму превышения в 10% в виде акциза будет дополнительно уплачивать владелец. Аналогично 10% от таможенной стоимости свыше 100 миллионов у нас пойдёт по яхтам, самолётам, пароходам. Мы также их причисляем к объектам роскоши. Лица, которые у нас позволяют себе покупку такого имущества, также будут через повышенное налогообложение, через акциз уплачивать дополнительные суммы налога", - сообщил в НПП "Атамекен" Ерлан Сагнаев.

Повышенным налогом будут облагаться дорогие сигары и алкогольная продукция.

"Сигары - если стоимость одной штуки превышает 10 тысяч тенге, то также 10% от превышения будет в виде акциза уплачиваться. По дорогому алкоголю - если стоимость литра такого алкоголя превышает полмиллиона тенге, то тоже 10% с превышением в виде акциза. Такие подходы у нас на сегодня по налогу на роскошь", - заявил спикер.

Ранее он сообщил о планах в 40 раз повысить земельный налог в Казахстане.