Введение Соединёнными Штатами новых торговых тарифов затрагивает лишь незначительную часть казахстанского экспорта — около 4,8%. Об этом сообщил заместитель директора Департамента внешнеторговой деятельности МТИ РК Серик Ашитов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, ключевые экспортные товары Казахстана — нефть, уран, серебро и ферросплавы, на которые приходится около 90% поставок в США, не подпадают под новые ограничения.

Кроме того, США предоставили 90-дневную отсрочку на введение повышенных тарифов. Казахстан уже начал консультации с американской стороной с целью исключить страну из списка государств, на которые будут распространяться эти меры.

Вопрос будет также поднят на международных торговых площадках, включая Всемирную торговую организацию, чтобы минимизировать возможные последствия.

"Оснований говорить о значительном влиянии на экспорт нет. Однако работа по защите интересов отечественных производителей и укреплению торговых связей с США будет продолжена", — подчеркнул Ашитов.

Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары. Для Казахстана базовый тариф составит 27 процентов.