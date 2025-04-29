Повышенные тарифы США не затронут основной экспорт Казахстана — Минторговли
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Введение Соединёнными Штатами новых торговых тарифов затрагивает лишь незначительную часть казахстанского экспорта — около 4,8%. Об этом сообщил заместитель директора Департамента внешнеторговой деятельности МТИ РК Серик Ашитов, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, ключевые экспортные товары Казахстана — нефть, уран, серебро и ферросплавы, на которые приходится около 90% поставок в США, не подпадают под новые ограничения.
Кроме того, США предоставили 90-дневную отсрочку на введение повышенных тарифов. Казахстан уже начал консультации с американской стороной с целью исключить страну из списка государств, на которые будут распространяться эти меры.
Вопрос будет также поднят на международных торговых площадках, включая Всемирную торговую организацию, чтобы минимизировать возможные последствия.
"Оснований говорить о значительном влиянии на экспорт нет. Однако работа по защите интересов отечественных производителей и укреплению торговых связей с США будет продолжена", — подчеркнул Ашитов.
Напомним, Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на зарубежные товары. Для Казахстана базовый тариф составит 27 процентов.
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