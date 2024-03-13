Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трёх городах Казахстана

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха жителей Астаны и ещё двух городов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"13 марта 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Петропавловск, Актобе, Астана", - говорится в сообщении.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.