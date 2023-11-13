Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трёх городах Казахстана

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 13 ноября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Жезказгане, Шымкенте и Астане.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.