Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в трёх городах Казахстана
Сегодня, 08:10
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Сегодня, 08:10Сегодня, 08:10
97Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в трёх городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 13 ноября неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Жезказгане, Шымкенте и Астане.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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