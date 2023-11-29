Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в ряде городов Казахстана
Сегодня, 08:01
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Сегодня, 08:01Сегодня, 08:01
76Фото: baigenews.kz
Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
По прогнозу синоптиков, 29 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске, Риддере, Атырау, Караганде и Темиртау.
Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.
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