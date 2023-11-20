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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в одной областей Казахстана

Сегодня, 08:27
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 08:27
Сегодня, 08:27
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Фото: gov.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в одной из областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков,  20 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Караганде и Темиртау.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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