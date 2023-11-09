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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырёх городах Казахстана

Сегодня, 09:23
АВТОР
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express-k.kz Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: express-k.kz

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в нескольких городах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, 9 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Усть-Каменогорске и Риддере, а ночью в Астане и Атырау.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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